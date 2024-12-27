

Увольнение людей с работы в публичном секторе является одной из форм террора - глава АМЮГ

27.12.2024 12:09





По заявлению руководителя Ассоциации молодых юристов Грузии Нонны Курдованидзе, увольнение людей с работы в публичном секторе является одной из форм террора.



По ее словам, заявления членов «Грузинской мечты» о том, что будет осуществлена чистка публичного сектора, указывало на то, что репрессии будут начаты, и они начались.



«Это одна из форм террора. Об этом говорится в отчете, когда не только было ухудшено законодательство, ни и угрозы, публично заявленные позиции, в том числе со стороны мэра Тбилиси Каладзе и других представителей „Грузинской мечты“, о том, что будет осуществлена чистка публичного сектора, указывали на то, что репрессии будут начаты, и они начались. Проявлением этого первое является то, что для этого подготовлена законодательная база. Имеется в виду упрощение реорганизации. Также, подразумевается то, что служащие промежуточного звена больше не считаются публичными служащими, и на них распространяют иные регуляции, практика административных договоров. Это изменения еще не вступили в силу, однако, в будущем, когда они будут задействованы, существует опасность того, что публичные службы будут полностью подчинены политическому влиянию, в этом случае, „Грузинской мечты“, и она попытается подавить всяческое критическое и отличающее от их мнение. Это законодательные поправки, направленные именно на это, которые уже отразились на практике, не вступлением в силу указанного закона, а увольнением людей из публичного сектора при использовании существующих законов, »- заявила Курдованидзе.





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