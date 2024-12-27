

Лидер «Коалиции за перемены» призывает народ ко всеобщему неповинвению

27.12.2024 12:10





Народ должен устроить стачку, не ходить на работу - в итоге взяли и не отказались от финансирования, основанного на сфальсифицированных цифрах «Мечты», - об этом пишет один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



Так в социальной сети Ника Гварамия прокомментировал заявление ЦИК Грузии о том, что финансирование, основанное на результатах парламентских выборов, получат 6 политических объединений, от указанного финансирования отказалась только «Коалиция за перемены».



«Народ должен устроить стачку, не ходить на работу, бизнес должен бастовать и не платить налоги, заводы закрыться и не выпускать продукцию – это они говорили, поучали других, а в итоге взяли и не отказались от финансирования, основанного на сфальсифицированных цифрах «Мечты». Вот, это я понимаю»,- пишет Гварамия.



Напомним, что, по информации ЦИК Грузии, срок отказа от финансирования для политических объединений истек 26 декабря в 18:00 по местному времени.





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