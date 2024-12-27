

Бен Ходжес: Грузия – это не остров, это ворота между Европой и Евразией

27.12.2024 12:17





«Грузия — не остров, это ворота между Европой и Евразией», — пишет в соцсети Х бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.



Бен Ходжес согласен с заявлением председателя Хельсинкской комиссии, конгрессмена-республиканца и автора акта «МЕГОБАРИ» Джо Уилсона, что «Иванишвили, любящий Китай и Иран, пытается превратить Грузию из демократии в диктатуру. Если это произойдет, мы должны поставить США на первое место и прекратить финансирование Грузии», однако, как пишет Бен Ходжес, это должно быть частью более широкой стратегии Черноморского региона.



«Я согласен с конгрессменом Джо Уилсоном, но это должно быть частью более широкой стратегии для Черноморского региона. Грузия – не остров, это ворота между Европой и Евразией. Нам нужна стратегия, которая позволит достичь наших целей в регионе и охватит Украину, Турцию, Молдову, Румынию и Болгарию», — написал Бен Ходжес.





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