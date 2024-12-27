

Кобахидзе: Получив госфинансирование, оппозиция признала итоги выборов

27.12.2024 12:26





Оппозиционные партии признали итоги парламентских выборов 26 октября, когда решили не отказываться от государственного финансирования. Об этом заявил премьер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».



«Они не отказались от финансирования. Три политические партии: «Нацдвижение», «Лело» и партия Гахарии признали тем самым результаты выборов. Такие шаги будут и в будущем. Дело идет к тому, что они, может, и в парламенте нас обгонят», — сказал Кобахидзе.



Финансирование полагалось всем партиям, получившим на выборах не менее 1% голосов.



Четыре оппозиционных объединения, преодолевшие проходной барьер в 5%, не признают результатов выборов. Однако от бюджетного финансирования отказалась только «Коалиция за перемены». В лагере оппозиции вопрос вызвал споры, которые переросли во взаимные обвинения.



Согласно ЦИК, партия «Единое национальное движение» ежегодно будет получать из госбюджета 1 556 070 лари, «Лело для Грузии» – 1 414 590 лари, а «Гахария за Грузию» – 1 307 590 лари.



По результатам ЦИК, на выборах «Грузинская мечта» победила с 53,93% голосов, получив в законодательном органе 89 мандатов из 150. Кроме представителей ГМ, в парламенте нового созыва больше никто не заседает.



Оппозиционные партии считают результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции начали акции протеста. С 28 ноября митинги с требованием новых парламентских выборов стали массовыми – без участия политиков граждане вышли на улицы после заявления властей о приостановке переговоров по членству в ЕС.





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