

Каладзе: Те люди или бизнесмены, которые имеют тесные связи с Россией, говорят нам, вы идете к России

27.12.2024 14:20





Те люди или бизнесмены, которые имеют тесные связи с Россией, говорят нам, вы идете к России. Никуда мы не идем, мы строим демократическое государство, - заявил генеральный секретарь „Грузинской мечты“, мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, часть бизнесменов, которые, якобы, осуждают все русское, обвиняют власти в пророссийском курсе, в действительно сами находятся в тесной связи с Россией и получают оттуда финансирование.



„Это четкий пример двойных стандартов. Призывают нас, будто, мы идем к России, в то же время мы никуда не идем, а строим демократическую страну. На пути европейской интеграции, которая очень важна для нас, мы делаем все. Если какой-то успех и был достигнут в этом направлении, это произошло в условиях „Грузинской мечты“. С другой стороны, нас шантажируют и оскорбляют люди или бизнесмены, которые имеют тесные связи с Россией, чаще всех ездят туда, разными путями, финансированием, в виде бизнеса, напрямую, получают оттуда средства. Именно эти люди выступают и говорят нам, что вы идете к России, сами же получают хорошие бенефиты, набивают карманы.



„Грузинская мечта“, в первую очередь, защищает интересы нашей страны, предпринимает все шаги, исходя из национальных интересов. Мы не склоняемся ни перед кем извне и защищаем нашу страну. Мы готовы к дружбе, партнерству, однако, рабское отношение извне для нас категорически неприемлемы. Мы не вассалы. Мы независимое, состоявшееся и суверенное государство. Все это мы защитим и укрепим“, - отметил Каладзе.





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