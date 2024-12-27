

Сичинава: Политические финансы не находятся ни в какой связи с легитимацией

27.12.2024 14:21





Политические финансы вообще не находятся ни в какой связи с легитимацией кого бы то или/и чего бы то ни было – если Кобахидзе и „Мечте“ нужна легитимация могут следовать за Асадом, Мадуро и Лукашенко или Мачарашвили от “оппозиции”, облаченным в форму Санта-Клауса, - об этом в социальной сети пишет исполнительный секретарь партии „Гахария для Грузии“ Бердия Сичинава.



По его словам, бюджетное финансирование – это не „милость“ Иванишвили, и указанные средства из бюджета принадлежат народу.



„В связи с тем, что мы наблюдаем за грязной кампанией, я вынужден в столь сложное время поведать кое-что о партийном финансировании:



Политические финансы вообще не находятся ни в какой связи с легитимацией кого бы то или/и чего бы то ни было – если Кобахидзе и „Мечте“ нужна легитимация (которой не будет никогда) могут следовать за Асадом, Мадуро и Лукашенко или Мачарашвили от “оппозиции”, облаченным в форму Санта-Клауса;



Бюджетное финансирование не является милостью Иванишвили, бенефициариями которого в прошлом были многие “оппозиционеры”, некоторые из которых до сих пор жалуются на судьбу;



Указанные средства из бюджета принадлежат нашим избирателям, они заработаны ими, и им решать, что и как будет – партия несет ответственность только перед ними – это не зарплата и не привилегия кого-либо в партии;



Мы – единственная партия, за которой никогда не стоял олигарх, крупный капитал, телеканалы, грязные деньги, наши руки - чисты, с арестами счетов, которые наложены на них уже несколько лет, но, несмотря на это мы не склонялись в борьбе с режимом, которые особенно преследовал и притеснял именно нашу партию.



И в конце, несмотря на это, в природе никто и ничто не властны навредить этой борьбе, победа народа неизбежна!“ – пишет Сичинава.





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