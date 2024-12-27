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Каадзе: По внешнему направлению все уладится и будет так, как заслуживает наша страна
27.12.2024 14:24
У нас в стране будет мир. Что касается внешних взаимоотношений, по внешнему направлению все уладится и будет так, как заслуживает наша страна, - так мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал последние заявления председателя Хельсинкской комиссии, американского конгрессмена Джо Уилсона.
По его словам, ничего хорошего для проигравшей оппозиции не происходит.
„Что касается несчастной проигравшей и загнанной оппозиции, ничего хорошего для них не происходит, уж поверьте, ни внутри страны, ни за ее пределами. Они – проигравшие, обычные „лузеры“. Что касается нашей страны, хочу заверить всех и сказать нашему населению, что у нас в стране будет мир, покой, экономическое развитие, прогресс, благополучие почувствует каждый из наших граждан“, - заявил Каладзе.
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