

Каадзе: По внешнему направлению все уладится и будет так, как заслуживает наша страна

27.12.2024 14:24





У нас в стране будет мир. Что касается внешних взаимоотношений, по внешнему направлению все уладится и будет так, как заслуживает наша страна, - так мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал последние заявления председателя Хельсинкской комиссии, американского конгрессмена Джо Уилсона.



По его словам, ничего хорошего для проигравшей оппозиции не происходит.



„Что касается несчастной проигравшей и загнанной оппозиции, ничего хорошего для них не происходит, уж поверьте, ни внутри страны, ни за ее пределами. Они – проигравшие, обычные „лузеры“. Что касается нашей страны, хочу заверить всех и сказать нашему населению, что у нас в стране будет мир, покой, экономическое развитие, прогресс, благополучие почувствует каждый из наших граждан“, - заявил Каладзе.





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