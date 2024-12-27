

TI: Запад санкционировал более 150 представителей «Грузинской мечты»

27.12.2024 14:29





НПО Transparency International Georgia (TI) заявляет, что Запад подверг санкциям более 150 представителей «Грузинской мечты». Из них известны личности 45 человек, это:



14 высокопоставленных чиновников силовых структур;

8 политических деятелей;

11 судей;

остальные — попали под анонимные визовые ограничения.



В заявлении говорится, что западный мир уже санкционировал членов «нелегитимного правительства и их заместителей», а также высокопоставленных чиновников правоохранительной системы и системы безопасности, депутатов и сторонников «Грузинской мечты», судей, глав муниципалитетов, поддерживающих «Мечту» бизнесменов, пропагандистов и членов семей этих лиц.



«Демократические страны санкционируют этих лиц за жестокое подавление мирных демонстрантов, подрыв демократии, остановку процесса евроинтеграции, продвижение русских интересов в Грузии, фальсификацию выборов, коррупцию, пропаганду и действия против воли грузинского народа», — поясняет НПО.



Напомним, поздно вечером 7 декабря «титушки» (люди в черных одеждах и балаклавах, подстрекатели — ред.) напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.



Также «титушки» у офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подвергли физическому насилию другого члена партии.



Специальная следственная служба изъяла записи с видеокамер в связи с фактом нападения на съемочную группу оппозиционного канала TV Pirveli.



Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.



Добавим, сообщается о более 56-ти журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси. Один из жестких эпизодов — нападение на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Гурама Рогава.



Напомним, «люди в черном» впервые стали появляться на проспекте Руставели спустя несколько дней после начала акций протеста в Тбилиси. Они стоят группой, в балаклавах и черной одежде, без опознавательных знаков. В СМИ их называют «титушки».



Акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.





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