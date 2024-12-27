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Каладзе: То, что кто-то был уволен по политическому признаку, является ложью и спекуляцией
27.12.2024 14:30
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, довод о том, что один из сотрудников мэрии Гига Сопромадзе был уволен по политическому признаку, является обычной спекуляцией.
По словам мэра, „у указанного сотрудника истек срок договора, а необходимости его продления в повестке дня мэрии не было“.
„ То, что кто-то был уволен по политическому признаку, является ложью и обычной спекуляцией. Он не был в штате, как сотрудник, работал по договору, срок действия которого истек. Он непосредственно занимался внедрением программ в направлении лиц с ограниченными возможностями. Сегодня у каждой из этих уже внедренных программ есть свой руководитель, и необходимости в его работе нет. Соответственно, срок договора истек, а необходимости его продления в повестке дня нет. Это просто. Остальное, кто какие спекуляции хочет, это его дело“, - заявил Каладзе.
По его словам, занятые в Тбилисской мэрии никогда не были ограничены в высказываниях своих политических мнений.
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