

Каладзе: То, что кто-то был уволен по политическому признаку, является ложью и спекуляцией

27.12.2024 14:30





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, довод о том, что один из сотрудников мэрии Гига Сопромадзе был уволен по политическому признаку, является обычной спекуляцией.



По словам мэра, „у указанного сотрудника истек срок договора, а необходимости его продления в повестке дня мэрии не было“.



„ То, что кто-то был уволен по политическому признаку, является ложью и обычной спекуляцией. Он не был в штате, как сотрудник, работал по договору, срок действия которого истек. Он непосредственно занимался внедрением программ в направлении лиц с ограниченными возможностями. Сегодня у каждой из этих уже внедренных программ есть свой руководитель, и необходимости в его работе нет. Соответственно, срок договора истек, а необходимости его продления в повестке дня нет. Это просто. Остальное, кто какие спекуляции хочет, это его дело“, - заявил Каладзе.



По его словам, занятые в Тбилисской мэрии никогда не были ограничены в высказываниях своих политических мнений.





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