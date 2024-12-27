

Первые лица Грузии выражают соболезнования Азербайджану в связи с крушением Azerbaijan Airlines

27.12.2024 14:30





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования послу Азербайджана в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines.



«Я выразил свои соболезнования послу Азербайджана в связи с катастрофой, произошедшей с самолетом «Азербайджанских авиалиний». Я сочувствую азербайджанскому народу. Я разделяю его горе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано на официальной странице Папуашвили в FB.



Посольство Азербайджана в Грузии посетил и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили. Он оставил запись в книге соболезнований дипведомства.



Свои соболезнования выразила и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Информацию об этом ведомство распространило вечером 26 декабря.



«Министр выразила глубокую скорбь в связи с произошедшим инцидентом и от имени грузинского народа выразила свою поддержку правительству и народу Азербайджана», — говорится в информации МИД Грузии.



Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета.



Напомним, в Актау, на западе Казахстана, 25 декабря разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек.





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