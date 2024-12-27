

Премьер Грузии грозит перевести Зурабишвили в тюрьму из президентской резиденции

27.12.2024 14:31





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту Саломе Зурабишвили тюрьмой, если та откажется покидать резиденцию главы государства после истечения срока своих полномочий.



«Наш долг предупредить Саломе Зурабишвили и других соответствующих лиц. Это не только наше право, но и наша обязанность. Любое правительство должно быть ориентировано не на репрессии, а на предупреждение преступности. Наша задача в данном случае – предупреждение преступности. Мы должны предупредить Саломе Зурабишвили. Это было бы очень плохой картиной, если бы нам пришлось силой вывести ее из резиденции и перевести в исправительное учреждение», — заявил Кобахидзе.



Он добавил, что это «предупреждение» касается не только самой Зурабишвили, но и «хозяев», которые «дают поручения», вероятно, подразумевая иностранных лидеров, открыто поддерживающих президента.



29 декабря состоится инаугурация Михаила Кавелашвили. Шестым президентом его избрала коллегия, укомплектованная членами «Грузинской мечты».



Пятый президент Саломе Зурабишвили отказывается сложить полномочия. Она заявляет, что до назначения новых парламентских выборов будет оставаться единственным легитимным представителем власти в стране.



Часть оппозиции говорит, что готова физически защищать Зурабишвили во дворце Орбелиани после 29 декабря. В ответ она заявила, что не нуждается в чей-либо защите, так как останется президентом «со своими символикой, значением и независимостью».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





