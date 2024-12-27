

АМЮГ заявляет, что Уголовный кодекс используется для наказания протестующих

27.12.2024 14:31





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала отчет, в котором говорится, что прокуратура и суды манипулировали уголовными обвинениями и затягивали уголовные процессы для подавления протестов. Отчет основан на 50 уголовных делах против демонстрантов. Среди них дела шести человек, задержанных во время протестов против спорного закона об «иностранных агентах» в апреле и мае, а также дела 38 человек, задержанных во время протестов в ноябре и декабре 2024 года. Во время акций протеста было задержано около 400 протестующих, большинство из которых — по административным обвинениям.



Согласно отчету, против активистов в основном предъявлены уголовные обвинения в организации и участии в групповом насилии, причинении вреда здоровью сотрудника полиции и порче имущества.



Анализ уголовных производств в отношении задержанных в ходе протестов против закона об иностранных агентах показывает, что рассмотрение их дел затягивается, в большинстве случаев доказательства несомненно известны, но, несмотря на это, суд не завершает рассмотрение дела, и каждый раз заседания откладываются на длительный срок по разным причинам. АМЮГ утверждает, что прокуратура и Тбилисский городской суд искусственно затягивают рассмотрение дела, вероятно, на том основании, что президент Саломе Зурабишвили, президентские полномочия которой истекают в декабре, не сможет помиловать активистов в рамках своих президентских полномочий. «Подобное отношение прокуратуры и судебных органов заставляет нас еще раз поверить в то, что текущие уголовные дела против активистов не лишены мотивов предположительного политического преследования», — говорит АМЮГ.



Другая очевидная проблема – применение во время следствия самой суровой меры пресечения – лишения свободы. В отчете отмечается, что во всех случаях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении лишения свободы без учёта существования обстоятельств подсудимых, таких как: индивидуальные особенности подсудимых, их личность, деятельность, возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства, имущественное положение и другие обстоятельства. Некоторые задержанные были единственными кормильцами или опекунами членов семьи, имеющих проблемы со здоровьем. Обоснование применения содержания под стражей со стороны обвинения основывалось на общих рисках, таких как угроза побега, уничтожения улик или совершения нового преступления.



Кроме того, прокуратура регулярно использовала такое отягчающее обстоятельство, как «организация группового насилия», несмотря на отсутствие доказательств скоординированных или коллективных действий. Согласно отчету, некоторых обвиняемых обвинили в изолированных действиях в разное время и в разных местах без доказательств взаимного ведома или намерения. АМЮГ ставит под сомнение обоснованность обвинений по статье 225 УК (организация, руководство и участие в групповом насилии), учитывая, что обвинение обвиняет отдельных лиц в совершении таких действий, как бросание предметов, но не связывает указанные действия с совместным и коллективным насилием.



В отчете говорится, что такое карательное использование уголовного преследования в руках прокуроров может стать средством ограничения свободы выражения мнений и политического преследования.



В докладе АМЮГ также освещается несколько случаев ненадлежащего обращения и пыток, в качестве примеров таких случаев приводятся лидеры оппозиции Алеко Элисашвили, Саба Схвитаридзе и Реваз Кикнадзе. Схвитаридзе, как утверждается, дважды избивали в заключении, а Кикнадзе подвергся психологическому и словесному насилию.



В организации считают тревожным то, что до сих пор не были должным образом расследованы и не установлены ответственные лица по фактам превышения полномочий со стороны правоохранителей во время протестов против закона об иноагентах, а также во время акций протеста после 28 ноября.



«Что касается текущих событий, системное бездействие Специальной следственной службы в отношении преступлений, совершенных против демонстрантов и журналистов, свидетельствует о соучастии службы в указанном насилии», — говорится в отчете.





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