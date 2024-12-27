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TI сообщает о 150 гражданах Грузии попавших под санкции западных стран


27.12.2024   14:31


К этому времени западные страны ввели санкции против более чем 150 представителей и соратников «Грузинской мечты», 45 имен граждан попавших под санкции были опубликованы, в то время как личности других остаются неизвестны. Об этом сообщает Transparency International Georgia.

Организация также опубликовала список известных лиц подвергшимся санкциям, в него вошли члены правительства «Грузинской мечты», высокопоставленные чиновники правоохранительных органов и системы безопасности, депутаты и их соратники, судьи, главы муниципалитетов, бизнесмены, пропагандисты. Санкции коснулись и членов их семей.

Список доступен по ссылке.

«Демократические страны вводят санкции в отношении этих лиц за их жестокое подавление мирных протестующих, подрыв демократии, торможение процесса европейской интеграции, продвижение российских интересов в Грузии, за фальсификацию выборов, коррупцию, пропаганду и действия противоречащие воли грузинского народа», — говорится в заявлении Transparency International Georgia.


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