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TI сообщает о 150 гражданах Грузии попавших под санкции западных стран
27.12.2024 14:31
К этому времени западные страны ввели санкции против более чем 150 представителей и соратников «Грузинской мечты», 45 имен граждан попавших под санкции были опубликованы, в то время как личности других остаются неизвестны. Об этом сообщает Transparency International Georgia.
Организация также опубликовала список известных лиц подвергшимся санкциям, в него вошли члены правительства «Грузинской мечты», высокопоставленные чиновники правоохранительных органов и системы безопасности, депутаты и их соратники, судьи, главы муниципалитетов, бизнесмены, пропагандисты. Санкции коснулись и членов их семей.
Список доступен по ссылке.
«Демократические страны вводят санкции в отношении этих лиц за их жестокое подавление мирных протестующих, подрыв демократии, торможение процесса европейской интеграции, продвижение российских интересов в Грузии, за фальсификацию выборов, коррупцию, пропаганду и действия противоречащие воли грузинского народа», — говорится в заявлении Transparency International Georgia.
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