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TI Georgia опубликовала список лиц, представляющих «мечту» и на которых наложены санкции
27.12.2024 14:32
Западные страны ввели санкции против более чем 150 представителей партии «Грузинская мечта». Имена 45 из них были обнародованы, в то время как на остальных наложены анонимные визовые ограничения.
В список входят члены нелегитимного правительства и их заместители, высокопоставленные чиновники правоохранительных и силовых структур, депутаты «Грузинской мечты» и их сторонники, судьи, главы муниципалитетов, связанные с партией бизнесмены, пропагандисты, а также члены их семей.
Демократические государства наложили санкции на этих лиц за следующие действия:
Жестокие разгоны мирных протестов;
Подрыв демократических основ;
Приостановку процесса евроинтеграции;
Лоббирование российских интересов в Грузии;
Фальсификацию выборов;
Коррупцию;
Распространение пропаганды;
Противодействие воле грузинского народа.
Эти меры направлены на «защиту демократических процессов и прав граждан Грузии» от действий, которые «ставят под угрозу их будущее и ориентированность на европейские ценности».
Под санкциями оказались:
Члены правительства и их заместители, утвержденные нелегитимным парламентом;
Высокопоставленные лица в сфере безопасности и правоохранительных органов;
Судьи, поддерживающие политический режим;
Представители «Грузинской мечты» в парламенте и их ближайшие соратники;
Бизнесмены, связанные с коррумпированными схемами;
Лидеры пропагандистских структур.
— «Санкции служат сигналом международного сообщества о недопустимости авторитарных и антидемократических действий. Они нацелены на тех, кто использует власть для личной выгоды, подавления оппозиции и отклонения страны от пути европейской интеграции. Подобные меры остаются важным инструментом давления на власти, которые отходят от демократических принципов и игнорируют стремления народа к свободе и независимости», — пишет TI Georgia.
Вот [не окончательный] список санкцированных лиц
1. Визовые и ограничения по передвижению:
Бидзина Иванишвили — Миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта».
Ираклий Кобахидзе — Премьер-министр, утвержденный нелегитимным парламентом.
Каха Каладзе — Мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты».
Вахтанг Гомелаури — Министр внутренних дел, утвержденный нелегитимным парламентом.
Шалва Бедоидзе — Первый заместитель министра внутренних дел.
Иосеб Челидзе — Заместитель министра внутренних дел.
Александр Дарахвелидзе — Заместитель министра внутренних дел.
Георгий Бутхузи — Заместитель министра внутренних дел.
Звиад Харазишвили — Директор Департамента специальных задач МВД.
Миллер Лагазури — Заместитель директора Департамента специальных задач МВД.
Мирза Кезевадзе — Заместитель директора Департамента специальных задач МВД.
Важа Сирадзе — Директор Департамента патрульной полиции МВД.
Теймураз Купатадзе — Директор Департамента центральной криминальной полиции МВД.
Сулхан Тамазашвили — Директор Тбилисского департамента полиции МВД.
Георгий Габиташвили — Генеральный прокурор.
Кока Кацитадзе — Руководитель Специальной следственной службы.
Отар Пархаладзе — Бывший главный прокурор, ближайший соратник Бидзины Иванишвили.
Ираклий Карселадзе — Министр регионального развития и инфраструктуры, утвержденный нелегитимным парламентом.
Ираклий Рухадзе — Владелец телеканала «Имеди».
Кахи Бекаури — Председатель Национальной комиссии по коммуникациям.
Виктор Джапаридзе — Член нелегитимного парламента, владелец пропагандистского канала POSTV.
Мамука Мдинарадзе — Член нелегитимного парламента, исполнительный секретарь «Грузинской мечты».
Димитри (Дито) Самхарадзе — Член нелегитимного парламента, региональный секретарь «Грузинской мечты».
Теа Цулукиани — Член нелегитимного парламента, бывший министр культуры.
2. Экономические и финансовые санкции (включая визовые и ограничения на петешествия):
Михаил Чинчаладзе — Председатель Тбилисского апелляционного суда, лидер судебного клана.
Леван Мурусидзе — Член Высшего совета юстиции, лидер судебного клана.
Ираклий Шенгелия — Судья, член судебного клана.
Валериан Церцвадзе — Бывший председатель Тбилисского апелляционного суда.
Шалва Тадумадзе — Судья, заместитель председателя Верховного суда.
Коба Чагунава — Судья Тбилисского городского суда.
Нино Энухидзе — Судья Тбилисского городского суда.
Лела Мильденбергер — Судья Тбилисского городского суда.
Лела Цагарейшвили — Судья Тбилисского городского суда.
Манучар Цацуя — Судья Тбилисского городского суда.
Звиад Цеквава — Судья Тбилисского городского суда.
В списке TI Georgia оказались пропагандисты и связанные с ними лица — Виктор Джапаридзе (владелец пропагандистского канала POSTV), Константин Моргошия и Зураб Махарадзе — (лидеры насильственного движения «Альт-Инфо», продвигающие кремлевскую повестку).
Среди санкцированных оказались также родственники миллиардера Бидзины Иванишвили (Тата Мамцашвили) и Георгий Кобахидзе — отец премьера Ираклия Кобахидзе.
Некоторые лица оказалась в списке «Магнитского» за поддержку насилия против мирных протестующих, содействие российским интересам в Грузии, подрыв евроинтеграции и демократических институтов, а также фальсификацию выборов (прошедших 26 октября) и пропаганду.
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