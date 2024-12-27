

Посольство Германии в Грузии официально распространило информацию о приостановке запланированных проектов

27.12.2024 14:42





Посольство Германии в Грузии официально распространило информацию о приостановке запланированных проектов стоимостью 237 миллионов евро, финансируемых правительством Германии.



«Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии приняло решение приостановить запланированные проекты с правительством Грузии общей стоимостью 237 миллионов евро. Это является очередной реакцией министра развития Свеньи Шульце на отклонение правительства Грузии от курса сближения с Европейским союзом и на применение силы против проевропейских массовых демонстраций.



Приостановленные проекты включают финансирование развития зеленого водородного хозяйства в Грузии, модернизации водной инфраструктуры в Батуми и расширения энергетических сетей в стране.



Основной целью политики развития Германии в Грузии было содействие сближению страны с Евросоюзом, что также зафиксировано в Конституции Грузии. Однако власти Грузии фактически больше не придерживаются этого пути. Кроме того, систематически нарушаются права человека в попытках подавить массовые протесты, направленные против политики правительства.



Именно поэтому Федеральное министерство развития 3 декабря приняло решение временно не одобрять новые проекты сотрудничества в сфере развития и приостановить сотрудничество с правительством Грузии на испытательный срок. Приостановка проектов стоимостью 237 миллионов евро стала первым решением в рамках этого пересмотра отношений. Пересмотр других текущих проектов пока не завершен.



Тем не менее, продолжатся проекты, которые принесут пользу проевропейскому населению и позволят продолжить сближение с Европой даже в существующих условиях. После принятия так называемого «закона о прозрачности» Германия еще летом 2024 года начала предлагать дополнительные меры поддержки для гражданских общественных организаций. Это включает юридические консультации, тренинги по кибербезопасности и психосоциальную поддержку.



Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце призвала правительство Грузии прекратить насилие в отношении населения и вернуться к конституционно закрепленному курсу интеграции в Евросоюз», — говорится в сообщении.





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