

Джапаридзе: Грузия находится в центре его внимания

27.12.2024 15:24





Откуда Джо Уилсон находит столько времени, чтобы „постить“ о Грузии, я не знаю, однако, остается фактом, что Грузия находится в центре его внимания – в его последних „твитах“ содержался и тон угроз, поэтому следует ожидать чего-то значительного, - указанное заявление в своей оценке последних заявлений председателя Хельсинкской комиссии, члена Республиканской партии США Джо Уилсона сделал один из лидеров „Коалиции за перемены“ Зураб Джапаридзе.



На вопрос, „стоит ли Бидзине Иванишвили бояться санкций“, Зураб Джапаридзе ответил, что не только Иванишвили, но и его „подданным“.



„По моему мнению, да, и не только ему, но и его подданным. Джо Уилсон является председателем „Хельсинкской комиссии“. Откуда этот человек находит столько времени, чтобы „постить“ о Грузии, я не знаю, однако, остается фактом, что Грузия находится в центре его внимания – в его последних „твитах“ содержался и тон угроз, поэтому следует ожидать чего-то значительного,“ – заявил Джапаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





