

Лидера «Гирчи» оштрафовали и лишили права на ношение оружия после задержания на митинге

27.12.2024 15:24





Суд оштрафовал лидера оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе на 2,5 тысячи лари и лишил его права на ношение оружия на 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе партии.



Решение по делу об административном правонарушении объявили сегодня. Производство начали 2 декабря. В тот день Джапаридзе задержали на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси после разгона проевропейского митинга. Политика обвинили в неподчинении требовании полиции и мелком хулиганстве.



Партия Джапаридзе входит в «Коалицию за перемены». Формально он остается депутатом парламента 11-го созыва. Как и многие другие оппозиционеры он написал заявление об отказе от мандата, которое пока не удовлетворили.





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