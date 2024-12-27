

Зурабишвили: Инаугурация президента не имеет законной силы, я остаюсь президентом и продолжаю работу

27.12.2024 16:10





Инаугурация президента не имеет законной силы, так что я остаюсь президентом и продолжаю работу. Это то, что должны знать все. Детали станут известны в воскресенье, - указанное заявление в интервью британскому подкасту Rest Is Politics сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



На вопрос, что она намерена делать в воскресенье, в день, на который запланирована инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного президентом Избирательной коллегией, Саломе Зурабишвили ответила, что это станет известно в воскресенье.



„На этот вопрос я не смогу вам ответить, так как правящая партия должна узнать о наших воскресных планах только в воскресенье, а не ранее. Самое важное, что мы должны знать об этом дне, это то, что избрание президента, так же, как и его инаугурация не имеют законной силы, так что я остаюсь президентом и продолжаю работу. Это то, что должны знать все. Детали станут известны в воскресенье“, - отметила президент.





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