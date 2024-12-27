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Экс-сотрудник Центра по превенции преступности заявил об увольнении по политическим мотивам
27.12.2024 16:11
Как сообщил гражданин Георгий Абуладзе, Центр по превенции преступности прекратил с ним сотрудничество из-за его политических его взглядов. Это решение Абуладзе связывает со своей публичной позицией относительно решения «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления в Евросоюз.
«Все это однозначно связано с заявлением, которое мы сделали 30 ноября», — написал Абуладзе имея в виду публичное заявление осуждающее приостановку процесса вступления в ЕС.
По его словам, из Центра по превенции преступности были уволены три медиатора подписавших указанное заявление.
«Тот, кто меня знает и знает о моих интересах, поймет, насколько все это для меня трагедия, в полном и буквальном смысле этого слова. Для меня это ценная работа, которую я делаю, потому что верю, что могу внести свой вклад в создание лучшей социальной среды, помогать молодым людям», — указал он.
По его словам, вчера, 26 декабря, ему сообщили, что со следующего года ему отказано в продлении контракта.
Вчера стало известно, что около 10 социальных работников получили звонки аналогичного содержания. Как и Абуладзе, они также связывают это решение со своими политическими позициями.
Сегодня, 27 декабря, Агентство пробации выступило с заявлением, в котором отрицает политические мотивы отказа в продлении контракта с сотрудниками. Однако они не поясняют, что стало причиной такого решения. Ведомство лишь указывает, что этим решением оно не нарушило закон.
«У сотрудников, принятых на работу в Агентство по краткосрочному контракту, контракты истекают 31 декабря, о чем Агентство их заранее проинформировало. Следует подчеркнуть, что этим отдельным сотрудникам с самого начала было известно, что их контракты истекают 31 декабря, и не было никакого юридического обязательства автоматически продлевать этот срок, что является стандартной юридической практикой во всех государственных учреждениях на протяжении многих лет», — говорится в заявлении ведомства.
В ведомстве Netgazeti не сообщили, будут ли вместо уволенных приняты новые сотрудники.
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