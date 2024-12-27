

Вольский: Ни Джо Уилсон, ни кто-либо другой не знает, какое отношение к регионам может быть у новой администрации США

27.12.2024 16:44





Ни Джо Уилсон, ни кто-либо другой не знает, какое отношение к регионам может быть у новой администрации США - подождем, думаю, будущее будет позитивным, и это касается не только Грузии, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



Он также отметил, что надежду „Грузинской мечте“ дает тот факт, что по ряду вопросов внось избранный президент США занимает абсолютно одну и ту же позицию, что и правящая партия Грузии.



„Это черные деньги, программы, которые делаются от лица американского народа и наносят вред имиджу США, это тема и вопросы войны и мира, соответствующие консервативным взглядам.



Разумеется, нормальным является чувство, что мир не сгинет, как этого хотят некоторые оппоненты, а мир избежит третьей мировой войны и тех несчастий, которые могут последовать за расширением ареала войны.



В данном случае, этой позиции придерживается Уилсон и не только он, иную же позицию занимают люди, которые в новой администрации США являются создателями определенного мнения, пока они официально приступят к делу", - заявил вице-спикер.





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