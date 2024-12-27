

Президент Литвы: Грузия рискует повторить белорусский сценарий

27.12.2024 16:44





Президент Литвы провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В сети Х он отметил, что выразил свою обеспокоенность откатом демократии в Грузии и приостановкой «переговоров о вступлении», что «играет на руку России».



По его словам, Грузия рискует повторить белорусский сценарий.



«Только что говорил по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Выразил глубокую обеспокоенность в связи с откатом Грузии от демократии. Грузия рискует повторить белорусский сценарий. Литва решительно поддерживает резолюцию Европарламента о проведении демократических выборов в Грузии.



Литва твердо стоит на стороне грузинского народа на его пути к ЕС. Приостановка переговоров о вступлении ЕС идет против его воли и играет на руку России», — пишет политик.



Напомним, 14 декабря 2024 года коллегия выборщиков в парламенте Грузии избрала на должность шестого президента экс-футболиста, который не имеет диплома о высшем образовании, Михаила Кавелашвили. Его инаугурация состоится 29 декабря в парламенте Грузии, также согласно Конституции страны. У президента Саломе Зурабишвили срок полномочий завершился 16 декабря, а 29 декабря она должна будет покинуть резиденцию президента Грузии — Дворец Орбелиани на улице Атонели.



Однако часть оппозиции призывает ее «закрепиться» в здании и не покидать его, поскольку сама Зурабишвили и оппоненты власти считают ее единственно легитимным государственным институтом Грузии, не признавая результаты парламентских выборов 26 октября, в которых, согласно данным ЦИК страны, победу одержала партия олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».



Добавим также, что 26 декабря ЦИК Грузии распространил заявление, где говорится, что по итогам парламентских выборов финансирование получат 6 политических объединений. От финансирования отказалась только коалиция «За перемены» (Гварамия-Мелия-Джапаридзе-Хоштария). ЦИК подчеркивает, что согласно законодательству, от финансирования, полученного по итогам парламентских выборов, партии могли отказаться до 18 часов 26 декабря.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что таким образом три оппозиционные партии из 4-х, которые преодолели избирательный барьер, но отказываются входить в парламент, не зафиксировав свой отказ в финансировании до указанного ЦИК времени, таким образом «признали легитимность» парламентских выборов 26 октября 2024 года.



Источник: СОВА

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