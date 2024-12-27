

НПО: Задержанные на акциях женщины заявляют об угрозах изнасилования, домогательствах

27.12.2024 16:46





НПО рассказали, что после 28 ноября на горячую линию неправительственных организаций поступило сообщение о задержании 10 женщин. Женщины рассказали, что в процессе задержания спецназовцы подвергли их физическому насилию, угрожали изнасилованием и смертью.



На совместном брифинге лидер «Европейской орбиты» Нино Ломджария заявила, что в ноябре-декабре полиция задерживала и подвергала физическому насилию не только мужчин, но и женщин, участвовавших в акциях протеста.



«По словам женщин, во время задержания сотрудники спецназа подвергли их физическому насилию, угрожали изнасилованием и смертью; для наглядности угрозы изнасилования сотрудники спецназа описывали акт изнасилования нецензурными словами, угрожая доставить их в специальный автомобиль для задержания, что сделало их слова еще более убедительными для жертвы. Согласно публичным заявлениям, сделанным женщиной, задержанной на митинге, ей не разрешалось сидеть на стуле в машине для задержания, ее всю дорогу везли на коленях, и имел место факт сексуального домогательства; согласно публичному заявлению, сделанному одной из задержанных женщин, ее снимали на видео в полицейском участке и унижали комментариями сексуального содержания.



Недопустимо, чтобы представители государства предпринимали такие действия или требовали совершения таких действий, которые унижают достоинство, попирают ваше достоинство и направлены на домогательства на сексуальной или иной почве.



Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение запрещены Конституцией Грузии и международным правом в области прав человека и караются уголовным законодательством», — заявила правозащитница.







Нино Ломджария призвала женщин, в отношении которых проявлялось подобное отношение со стороны представителей МВД во время и после акций протеста, сообщить об этом своим адвокатам, а если такового нет — обращаться к грузинским НПО, которые смогут представить их интересы и оказать необходимые реабилитационные услуги.



«Мы обращаемся к женщинам: если вы были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания, вы должны знать, что:



ваш приватный просмотр должен проводиться представителем того же пола;

приватный просмотр не проводится на всеобщее обозрение, на нем может присутствовать представитель того же пола;

при осуществлении видеонаблюдения необходимо сообщить вам об этом заранее;

при осмотре недопустимо полное обнажение задержанной;

женщины должны содержаться отдельно от мужчин;

беременные женщины должны содержаться отдельно от других лиц;

во время приватного просмотра отдельные части тела не должны попадать в поле зрения камер видеонаблюдения (например, при осмотре травм, если это необходимо);

задержанной женщине должны быть предоставлены гигиенические средства.

Кроме того, НПО подчеркивают, что любое лицо, помещенное в изолятор временного содержания, имеет право обратиться с просьбой:



связаться с адвокатом;

позвонить на горячую линию государственного защитника (14 81);

обратиться на горячую линию Службы специальных расследований (199).

Звонок должен быть предоставлен администрацией изолятора, отмечают организации.



Источник: СОВА

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