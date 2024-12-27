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Зурабишвили: Планы на неделю, особенно правящая партия, должна узнать в воскресенье, а не раньше
27.12.2024 18:10
«Планы на неделю, особенно правящая партия, должна узнать в воскресенье, а не раньше», — заявила президент Саломе Зурабишвили в британском подкасте (Rest Is Politics).
Зурабишвили отметила, что остается президентом Грузии и продолжит свою работу.
«Что важно знать к воскресенью, так это то, что этими нелегитимными выборами и неконституционным путем, которым собрался парламент и дважды была нарушена конституция, эти выборы и, следовательно, инаугурация президента недействительны.
Поэтому я остаюсь президентом и продолжаю выполнять свою работу. Это то, что все должны знать. Детали будут известны в воскресенье», — отметила Зурабишвили.
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