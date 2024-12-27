

Силовики угрожали задержанным на акциях женщинам изнасилованием — «Мой Голос»

27.12.2024 18:12





Коалиция неправительственных организаций «Мой голос» указывает жестокий опыт, который пришлось пережить женщинам во время задержаний на проевропейских акциях. По информации задержанных женщин и их адвокатов, силовики, помимо применения физического насилия, угрожали им сексуальным насилием и убийством.



Как заявили представители организации, некоторое число женщин, задержанных на митинге, публично рассказали о фактах физического насилия, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения, сексуальных домогательств и угроз изнасилования со стороны полиции как до, так и после задержания.



Как отмечают в организации «Мой голос», женщины рассказывали, что при задержании сотрудники спецназа применяли к ним физическое насилие, угрожали изнасилованием и лишением жизни.



Чтобы угроза изнасилования звучала еще более убедительно и устрашающе силовики угрожали отвезти женщин в спецавтомобиль и непристойными словами описывали акт изнасилования.



«Согласно публичным заявлениям арестованной на митинге женщины, ей не разрешали сидеть на сиденье в машине задержания, всю дорогу ее заставляли стоять на коленях, имели место сексуальные домогательства.



Согласно публичному заявлению одной из арестованных женщин, в полицейском участке ее снимали на видео и унижали сексуальными комментариями;



Одна из участниц акции протеста, у которой были телесные повреждения на лице, публично заявила, что во время разгона акции, полицейские вывели ее под предлогом спасения, после чего избили», — читаем в заявлении, опубликованном «Мой голос».



По информации коалиции, после 28 ноября на горячую линию сети юридической помощи неправительственных организаций [577 07 07 63] поступила информация о задержании 10 женщин. Однако коалиция не располагает информацией о точном количестве задержанных женщин.



Правозащитники призывают женщин переживших подобное обращение, а также тех, кто может стать объектом такого обращения в будущем, обращаться на горячую линию — 577 07 07 63. Они предлагают женщинам конфиденциальную полную юридическую помощь и все необходимые реабилитационные услуги.



Рекомендации для женщин

Если вас арестовали и отправили в центр задержания, вы должны знать, что:



Ваш личный досмотр должен проводиться лицом того же пола;

Личный досмотр не проводится публично, но при его проведении, на месте может присутствовать лицо того же пола;

Если ведется видеонаблюдение, вас должны уведомить об этом заранее;

Во время личного досмотра вы не должны быть полностью раздеты;

Во время личного досмотра не допускается проведение осмотра определенной части тела (при необходимости, например, при проверке на наличие травм) в поле зрения камер видеонаблюдения.



При переводе в изолятор временного содержания:



Женщины должны размещаться отдельно от мужчин;



Беременные женщины должны размещаться отдельно от других лиц;



Женщины, осужденные к лишению свободы, должны быть обеспечены средствами гигиены.



Любое лицо, помещенное в изолятор временного содержания, имеет право потребовать:



Обратиться к адвокату

Обратиться на горячую линию Народного защитника (1481)

Обратиться на горячую линию Специальной следственной службы (199)

Звонок должен быть сделан администрацией изолятора временного содержания.

«Представителям государства недопустимо предпринимать действия или требовать совершения действий, которые унижают, нарушают ваше достоинство или направлены на преследование вас по сексуальным или иным мотивам. Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение запрещены Конституцией Грузии и международным правом в области прав человека и караются уголовным законодательством», — говорится в заявлении «Мой голос».





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