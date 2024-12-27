

Анналена Бербок о «целенаправленных санкциях» и угрозах европейскому будущему Грузии

27.12.2024 18:13





Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к официальным дебатам по поводу приостановки процесса вступления Грузии в ЕС, назвав причиной «растущую авторитарную политику» «Грузинской мечты». По ее словам, Германия вместе с партнерами по ЕС рассматривает различные варианты, в том числе «прекращение безвизового режима для грузинских лидеров и введение адресных санкций».



Министр иностранных дел выразила обеспокоенность тем, что «вместо прогресса» после получения в декабре 2023 года статуса страны-кандидата в члены ЕС Грузия испытала «тревожный откат». Бербок также коснулась выборов, которые подверглись резкой критике со стороны международных наблюдателей, а также насильственного разгона демонстрантов, спорного закона об иностранных агентах и ​​ограничений прав ЛГБТКИ+. «Грузинская мечта упускает историческую возможность, предлагаемую Евросоюзом», — сказал Бербок.



«Европа живет в сердцах (грузин); Проевропейский протест – это их голос, но лидеры «Грузинской мечты» отвечают на него запугиванием, насилием и водными струями», – сказала Бербок. Она призвала лидеров «Грузинской мечты» «сделать все, чтобы положить конец масштабному политическому кризису, чтобы вернуть доверие и дать грузинскому народу реальную перспективу будущего». В заявлении нет призывов к конкретным решениям, в том числе к досрочным выборам, которые и протестующие, и президент страны Саломе Зурабишвили считают единственным выходом из кризиса.



Германия уже отреагировала на авторитарный шаг «Грузинской мечты», ее решение остановить процесс вступления в Евросоюз, а также на насилие полиции в отношении протестующих. 4 декабря федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что ни новые проекты развития, ни какие-либо новые кредитные соглашения с Грузией подписываться не будут. Посол Германии в Грузии Петер Фишер также подчеркнул экономические последствия ухода Грузии с европейского пути и отметил, что иностранные инвестиции прекращаются, приведя в качестве примера уход «Хейдельберг Цемент» с грузинского рынка.





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