

Западные страны ввели санкции против более чем 150 представителей партии «Грузинская мечта»

27.12.2024 18:15





Западные страны ввели санкции против более чем 150 представителей партии «Грузинская мечта». Имена 45 из них были обнародованы, в то время как на остальных наложены анонимные визовые ограничения.



В список входят члены нелегитимного правительства и их заместители, высокопоставленные чиновники правоохранительных и силовых структур, депутаты «Грузинской мечты» и их сторонники, судьи, главы муниципалитетов, связанные с партией бизнесмены, пропагандисты, а также члены их семей.



Демократические государства наложили санкции на этих лиц за следующие действия:



Жестокие разгоны мирных протестов;

Подрыв демократических основ;

Приостановку процесса евроинтеграции;

Лоббирование российских интересов в Грузии;

Фальсификацию выборов;

Коррупцию;

Распространение пропаганды;

Противодействие воле грузинского народа.

Эти меры направлены на «защиту демократических процессов и прав граждан Грузии» от действий, которые «ставят под угрозу их будущее и ориентированность на европейские ценности».



Под санкциями оказались:



Члены правительства и их заместители, утвержденные нелегитимным парламентом;

Высокопоставленные лица в сфере безопасности и правоохранительных органов;

Судьи, поддерживающие политический режим;

Представители «Грузинской мечты» в парламенте и их ближайшие соратники;

Бизнесмены, связанные с коррумпированными схемами;

Лидеры пропагандистских структур.

— «Санкции служат сигналом международного сообщества о недопустимости авторитарных и антидемократических действий. Они нацелены на тех, кто использует власть для личной выгоды, подавления оппозиции и отклонения страны от пути европейской интеграции. Подобные меры остаются важным инструментом давления на власти, которые отходят от демократических принципов и игнорируют стремления народа к свободе и независимости», — пишет TI Georgia.



Вот [не окончательный] список санкцированных лиц

1. Визовые и ограничения по передвижению:



Бидзина Иванишвили — Миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта».

Ираклий Кобахидзе — Премьер-министр, утвержденный нелегитимным парламентом.

Каха Каладзе — Мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты».

Вахтанг Гомелаури — Министр внутренних дел, утвержденный нелегитимным парламентом.

Шалва Бедоидзе — Первый заместитель министра внутренних дел.

Иосеб (Сосо) Челидзе — Заместитель министра внутренних дел Грузии.

Александр Дарахвелидзе — Заместитель министра внутренних дел.

Георгий Бутхузи — Заместитель министра внутренних дел.

Звиад Харазишвили — Директор დепартамента специальных задач МВД.

Миллер Лагазури — Заместитель директора департамента специальных задач МВД.

Мирза Кезевадзе — Заместитель директора департамента специальных задач МВД.

Важа Сирадзе — Директор департамента патрульной полиции МВД.

Теймураз Купатадзе — Директор департамента центральной криминальной полиции МВД.

Сулхан Тамазашвили — Директор Тбилисского департамента полиции МВД.

Георгий Габиташвили — Генеральный прокурор.

Кока Кацитадзе — Руководитель Специальной следственной службы (СУС, груз. სუს-ი).

Отар Парцхаладзе — Бывший главный прокурор, ближайший соратник Бидзины Иванишвили.

Ираклий Карселадзе — Министр регионального развития и инфраструктуры, утвержденный нелегитимным парламентом.

Ираклий Рухадзе — Владелец телеканала «Имеди».

Кахи Бекаури — Председатель Национальной комиссии по коммуникациям (ComCom/GNCC).

Виктор Джапаридзе — Член «нелегитимного парламента», владелец пропагандистского канала POSTV.

Мамука Мдинарадзе — Член «нелегитимного парламента», исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

Димитри (Дито) Самхарадзе — Член нелегитимного парламента, региональный секретарь «Грузинской мечты».

Теа Цулукиани — Член «нелегитимного парламента», бывший министр культуры.



2. Экономические и финансовые санкции (включая визовые и ограничения на путешествия):



Михаил Чинчаладзе — Председатель Тбилисского апелляционного суда, лидер судебного клана.

Леван Мурусидзе — Член высшего совета юстиции, лидер судебного клана.

Ираклий Шенгелия — Судья, член судебного клана.

Валериан Церцвадзе — Бывший председатель Тбилисского апелляционного суда.

Шалва Тадумадзе — Судья, заместитель председателя Верховного суда.

Коба Чагунава — Судья Тбилисского городского суда.

Нино Энукидзе — Судья Тбилисского городского суда.

Лела Мильденбергер — Судья Тбилисского городского суда.

Лела Цагареишвили — Судья Тбилисского городского суда.

Манучар Цацуя — Судья Тбилисского городского суда.

Звиад Цеквава — Судья Тбилисского городского суда.

В списке TI Georgia оказались пропагандисты и связанные с ними лица — Виктор Джапаридзе (владелец пропагандистского канала POSTV), Константин Моргошия и Зураб Махарадзе — (лидеры насильственного движения «Альт-Инфо», продвигающие кремлевскую повестку).



Среди санкцированных оказались также родственники миллиардера Бидзины Иванишвили (Тата Мамцашвили) и Георгий Кобахидзе — отец премьера Ираклия Кобахидзе.



Некоторые лица оказалась в списке «Магнитского» за поддержку насилия против мирных протестующих, содействие российским интересам в Грузии, подрыв евроинтеграции и демократических институтов, а также фальсификацию выборов (прошедших 26 октября) и пропаганду.





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