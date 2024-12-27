

"Присоединяюсь к продолжающемуся в стране протесту" - соцработник ушла из госопеки

27.12.2024 18:17





Социальный работник Ана Ломтадзе в знак протеста покинула Государственное агентство по опеке и помощи. Она работала в отделе по уходу и защите детей городского центра Тбилиси.



"Никогда не собираюсь примиряться с авторитарным режимом. Думаю, первое, что должен уметь человек - это не оставаться равнодушным, когда рядом с тобой несправедливо обращаются с другим человеком. Этого ничто не оправдывает, точка.



Кстати, партия глобальной войны не может победить. Самое страшное начинается, когда начинаешь верить в ложь. Думаешь, что не утонешь в потоке абсурда, исходящего из мозгов психопатов. Государство и все государственные системы должны служить благополучию людей, а не узким интересам насильственных группировок". - пишет Ломтадзе в Facebook.



Ана Ломтадзе обратилась в агентство с просьбой об увольнении и опубликовала в Facebook фотографию соответствующего документа.





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