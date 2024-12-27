

У центра пробации проходит протестная акция.

27.12.2024 18:17





После того как десятки социальных работников были уволены из системы без объяснений, государственные служащие пришли к центру пробации. Участники акции требуют встречи с руководителем и объяснений. Государственных служащих интересует, почему людей с иными взглядами уволили из государственного учреждения.



"Нет репрессиям!", "Не подчинимся несправедливости!" - скандируют демонстранты. Участники акции прямо говорят, что всё это делается с целью их запугивания.



Когда существующего штата социальных работников недостаточно для оказания услуг, на этом фоне увольнение социальных работников без каких-либо объяснений выглядит совершенно неуместно. Мы знаем, что, например, в Кутаиси уволенный социальный работник был единственным специалистом, оказывающим услуги, и у системы нет никаких аргументов, почему он был уволен и почему не продлили контракт. Соответственно, исходя из этих аргументов, мы можем утверждать, что это репрессия, - говорит участник акции.



Национальный центр пробации, однако, утверждает, что никто не был уволен по политическим мотивам. В заявлении, распространенном учреждением, утверждается, что сроки контрактов сотрудников истекали 31 декабря.





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