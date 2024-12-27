

Саба Схвитаридзе признан судом нарушителем порядка

27.12.2024 18:18





Саба Схвитаридзе, арестованный по обвинению в нападении на полицейских, против которого также было начато административное производство, признан судом нарушителем порядка.



Судья Звиад Цеквава решил наложить на члена коалиции "За перемены" и гражданского активиста Сабу Схвитаридзе административный штраф в размере 2500₾(~$890).



Это решение было принято судьей Тбилисского городского суда несколько минут назад.



Административное производство в отношении Сабы Схвитаридзе велось по трем статьям: ч. 4 статьи 174 прима (искусственное перекрытие проезжей части), статьи 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение требованиям правоохранителя).



Кроме того, Сабе Схвитаридзе предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 353 прима Уголовного кодекса, что означает причинение вреда здоровью полицейского в связи с его служебной деятельностью. Сабе Схвитаридзе вменяют, что он напал на полицейского и нанес ему повреждения в области головы.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.



По имеюшейся информации, 5 декабря патрульные инспекторы похитили активиста за пределами Тбилиси и передали другим полицейским в автомобиль.



Схвитаридзе был избит сотрудниками МВД после того, как они надели на него наручники.

Полицейские обвиняют его в нападении.



При этом, они заявляют, что нападал он на них уже будучи избитым.



Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала отчет, в котором говорится, что прокуратура и суды манипулировали уголовными обвинениями и затягивали уголовные процессы для подавления протестов. Отчет основан на 50 уголовных делах против демонстрантов. В отчете упоминается также и Саба Схвитаридзе, как утверждается, его дважды избивали в заключении.



Письмо Схвитаридзе из тюрьмы: "Впервые у меня есть возможность рассказать, как всё произошло. Меня задержали ночью, около 1-2 часов, на дороге Зестафони. Меня остановила патрульная полиция, я был с отцом. После того как мне надели наручники, я потребовал объяснить причину задержания и включить нагрудную камеру. Камеру включили лишь на несколько секунд, а затем снова выключили. Причину задержания мне так и не объяснили».



Схвитаридзе также рассказал, что по дороге в Тбилиси его передали оперативникам, которые продолжили игнорировать его запросы о разъяснении причин задержания. По прибытии в главное управление полиции Тбилиси ему сообщили, что он находится там в статусе свидетеля. После этого его подняли на пятый этаж, где началось избиение.



«В кабинет вошли четверо сотрудников в масках и начали меня избивать. Они били меня по бокам, в голову и пытались сломать руку. Я несколько раз терял сознание. Когда я просил вызвать скорую, мне сказали, что это сделают позже».



Схвитаридзе также рассказал о словесных унижениях и очередных избиениях во время допроса. Несмотря на давление, он отказался подписывать протоколы.



«В изоляторе сотрудники относились ко мне корректно. Я смог встретиться с омбудсменом, который записал мои показания. Однако представители специального следственного органа дали понять, что дело будет рассмотрено только в удобной для них форме.



С любовью, Саба. Из шестой тюрьмы в Рустави"





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