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В Цаленджихе противостояние - часть населения протестует против проведения новогоднего концерта
27.12.2024 18:20
По их словам, на фоне сложной политической ситуации, когда в стране сотни демонстрантов подверглись пыткам, недавно в муниципалитете скончался мэр Гия Харчилава, а также на войне с Россией несколько дней назад во время боевых действий в Украине погиб еще один уроженец Цаленджихи - 46-летний Джаба Кварацхелия.
Гендиректор онлайн-издания Timer.ge Бердия Каландия: "«Мечта» творит безумие за безумием, и, несмотря на то что пытается позиционировать себя как защитник традиций, на самом деле эти традиции ей абсолютно безразличны.
Сегодня Цаленджиха скорбит по героически погибшему в Украине бойцу Джабе Кварацхелия.
Недавно был сороковой день кончины избранного и легитимного мэра Гии Харчилава, «мечтатели» устраивают грандиозное новогоднее мероприятие.
К слову, местные власти были против этого события, и, как стало известно, даже некоторые из партии "Грузинская мечта" не поддерживали идею устраивать пышные гуляния в Цаленджихе. Но центральные «мечтатели» проигнорировали все возражения и настаивали на своём.
Впрочем, оставим всё это в стороне. В стране, где происходили кровавые расправы на акциях протеста, вряд ли кто-то захочет праздновать Новый год. Но разве «мечтатели» способны это осознать?
«Мечтатели» настолько бесстыдно отмечают кровавый Новый год, словно в стране не просто всё хорошо, а прекрасно!
Пусть так, но, уважаемые, проявите хотя бы каплю уважения к покойным. Да, я говорю о Гии Харчилава, о Джабе Кварацхелия, о людях, которых не хватает не только их семьям, но и всей Цаленджихе, в том числе и вам, «мечтателям».
Неужели было бы так трудно отказаться от «русского цирка» в этом году?
Но для вас, тех, кто интеллектуально равен Кобахидзе, ничего святого нет.
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Когда в Украине погиб цаленджихский боец Эдишер Кварцхелия, мэр Цаленджихи Гия Харчилава отменил грандиозный концерт. Вот таким был Гия Харчилава.
А вы? Вы никто, и никогда никем не будете. Путь Гии приведёт к победе, а ваш путь – к тьме".
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