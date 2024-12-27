

Россиян задержанные в Тбилиси во время протестов отправляютв Миграционную службу

27.12.2024 18:22





Судя по имеющейся информации, в отношении россиян, задержанных в Тбилиси во время протестов против приостановки евроинтеграции страны, всех отправляют в Миграционную службу.



Затем в Миграционке проводится закрытое заседание, на котором принимается окончательное решение о выдворении на основании ходатайства/обращения Службы государственной безопасности, утверждающей, что данный гражданин представляет угрозу национальной безопасности.

Им даётся 10 дней на выезд.



Одни не дожидаются суда/заседания и вынесения решения о выдворении, и покидают Грузию, другие пытаются обжаловать это решение.



Никакие документы о наличии здесь бизнеса, легальной работы в грузинской компании или рекомендательные письма, а также "связи с страной" не помогают.



Отметим, что, по известным нам случаям, все задержанные россияне были жестоко избиты либо сотрудниками спецназа, либо криминальной полицией.



Затем они отбывали административный арест в изоляторах по всей территории страны (даже в маленьких городках, где отдельного изолятора по сути нет, а имеющийся размещен при отделении полиции).

Далее они были оштрафованы, а теперь ещё и выдворяются из Грузии.





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