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Россиян задержанные в Тбилиси во время протестов отправляютв Миграционную службу


27.12.2024   18:22


Судя по имеющейся информации, в отношении россиян, задержанных в Тбилиси во время протестов против приостановки евроинтеграции страны, всех отправляют в Миграционную службу.

Затем в Миграционке проводится закрытое заседание, на котором принимается окончательное решение о выдворении на основании ходатайства/обращения Службы государственной безопасности, утверждающей, что данный гражданин представляет угрозу национальной безопасности.
Им даётся 10 дней на выезд.

Одни не дожидаются суда/заседания и вынесения решения о выдворении, и покидают Грузию, другие пытаются обжаловать это решение.

Никакие документы о наличии здесь бизнеса, легальной работы в грузинской компании или рекомендательные письма, а также "связи с страной" не помогают.

Отметим, что, по известным нам случаям, все задержанные россияне были жестоко избиты либо сотрудниками спецназа, либо криминальной полицией.

Затем они отбывали административный арест в изоляторах по всей территории страны (даже в маленьких городках, где отдельного изолятора по сути нет, а имеющийся размещен при отделении полиции).
Далее они были оштрафованы, а теперь ещё и выдворяются из Грузии.


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