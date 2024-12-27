

Двух сотрудников мэрии Тбилиси уволили из-за их политических взглядов

27.12.2024 18:23





Как минимум двух сотрудников мэрии Тбилиси уволили. Как они считают — из-за их политических взглядов. Каха Каладзе заявил, что это «домыслы»



Двое сотрудников мэрии Тбилиси сообщили об увольнении в фейсбуке: 26 декабря об этом заявил Гига Сопромадзе, а 27-го — Нино Кикнадзе. Увольнение Сопромадзе 27 декабря прокомментировал мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, он был внештатным сотрудником, необходимости в работе которого больше нет.



Сообщения об увольнениях. «Только что уволили с работы. После восьми лет работы я понял, что работа, которой я занимался, больше не нужна... Не знаю, что сказать, обижаться или злиться, но есть вопросы...», — написал Гига Сопромадзе в фейсбуке 26 декабря.



Под постом Сопромадзе, его поддерживают и пишут «позор».



Сотрудница городской службы культуры, образования, спорта и делам молодежи мэрии Нино Кикнадзе 27 декабря сообщила, что 1 января 2025 года мэрия расторгает с ним трудовой договор.



«…Я вложила много физических, эмоциональных и профессиональных навыков в проекты [для мэрии Тбилиси], и теперь узнаю, что из-за открытого высказывания своих политических взглядов, с января 2025 года мой контракт не продлевается…», — написала Кикнадзе.



Увольнение Гиги Сопромадзе прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэр сказал: «То, что кого-то освободили по политическим мотивам, — ложь и обычные домыслы. Он был внештатным сотрудником, у него был контракт, и его срок истек».



По словам Каладзе, сотрудников мэрии никогда не ограничивали в выражении политических взглядов. При этом мэр подчеркнул, высказывать мнение сотрудники могут от себя, а не от лица всей организации.



В ноябре 120 работников столичной мэрии сделали совместное заявление, выступив против приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС: «Мы, сотрудники мэрии Тбилиси, четко и однозначно заявляем, что дистанцируемся от решения приостановить процесс вступления Грузии в Европейский Союз до 2028 года и от всех причин, вызвавших это решение… Мы были, есть и остаемся верными нашим гражданам, Конституции, тем европейским ценностям и курсу, который выбрала Грузия, и продолжаем способствовать становлению нашей страны как европейского государства».



Как пишет Business Media Georgia, Гига Сопромадзе был одним из первых, кто подписал это заявление.







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