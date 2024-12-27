

"Грузинская мечта" за последнее время сменила акцент в своих обещаниях перезагрузки отношений с США

27.12.2024 19:09





В «Грузинской мечте» утверждали, что отношения с США восстанут из руин совсем скоро, после 20 января, сразу после инаугурации Трампа.



Теперь появилось новое условие - Трамп сначала должен провести "деолигархизацию" США, а в своих прогнозах премьер Кобахидзе начал использовать слово "если".



"Если в США произойдет деолигархизация, очищение от неформальных влияний и «глубинного государства», то отношения с США пойдут в очень хорошем направлении, и это напрямую повлияет на отношения Грузии и ЕС", - новое заявление Ираклия Кобахидзе.



Свою драматическую ссору с Америкой партия миллиардера Бидзины Иванишвили всегда расплывчато объясняла происками «глобальной партии войны». Эту формулировку сменил термин Deep State, или "глубинное государство".



"Дональд Трамп заявил, что намерен бороться с Deep State. А в отношениях с нами главную проблему создавали эти неформальные, олигархические влияния", - заявил Кобахидзе. При этом он подчеркнул, что "настроен оптимистично".



Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, он же глава Хельсинкской комиссии, автор MEGOBARI Act тем временем, несмотря на рождественские каникулы в США, вчера весь день публиковал твиты по Грузии.



«Почему будущий диктатор Грузии Бидзина Иванишвили отдал контракт на строительство глубоководного порта Анаклия китайской компании, находящейся под санкциями? Ты готов к санкциям, Бидзина?», - написал Уилсон.



До этого в другой публикации он предупредил, что избранный президент США Дональд Трамп «ясно дал понять, как он относится к самопровозглашённым врагам Америки». Также Уилсон написал, что если Бидзина Иванишвили реализует свой "план по уничтожению грузинской демократии", то должен ожидать ответа от Трампа, "который превзойдет все его представления".



И еще один кусок паззла грузино-американского кризиса. Политический обозреватель из Грузии Ия Баратели отмечает, что Трамп на днях выдвинул миллиардера Стива Фейнберга на должность заместителя министра обороны.



И напоминает: Фейнберг является основателем и со-генеральным директором фонда прямых инвестиций Cerberus Capital Management LP. Это одна из американских компаний, которая интересовалась инвестированием в грузинский порт Анаклия. Однако правительство "Мечты" в свое время не поддержало сотрудничество с американскими инвесторами и в итоге сменило их на китайских.



Кобахидзе на все эти дискуссии заявил, что "кто-то усиленно пытается создать ощущение сохраняющихся проблем при Трампе". По его словам, Тбилиси "рассчитывает на прагматичные шаги". В переводе это означает расчет "Грузинской мечты" на то, что администрация Трампа перестанет обвинять Тбилиси в откате от демократии и отменит санкции.



А Мэтт Брайза, в прошлом помощник госсекретаря США и советник по вопросам Кавказа, предупреждает, что тема Грузии будет далеко не основной у администрации Трампа и "грузинам нужно рассчитывать только на себя". Но в итоге признает, что "Трамп непредсказуем" и "никто не знает, как поведет себя Трамп".





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