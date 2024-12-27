

Вопрос бюджетного финансирования стал причиной публичного спора в рядах грузинской оппозиции

27.12.2024 19:33





Вопрос бюджетного финансирования стал причиной публичного спора в рядах грузинской оппозиции.



В четверг ЦИК Грузии объявил, что по итогам парламентских выборов бюджетное финансирование полагалось семи политическим субъектам, и из оппозиции только «Коалиция за перемены» отказалась от денег.



Это дало повод премьер-министру "Грузинской мечты" Ираклию Кобахидзе заявить, что большая часть оппозиции "признала легитимность выборов".



Лидер «Ахали» из «Коалиции за перемены» Ника Гварамия назвал лицемерием действия оппозиционных партий, которые сохраняют госфинансирование.



«Люди должны бастовать и не выходить на работу, бизнес должен бастовать и не платить налоги, заводы должны закрыться и не выпускать продукцию — вот к чему они призывали, обвиняли других, а в конце-концов сами не отказались от финансирования, основанного на сфабрикованных цифрах «коцев». Вот я понимаю», — пишет Гварамия в Facebook.



За этим последовало заявление лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе, в котором он отметил, что «повторение нарратива коцев» о финансировании является ничем иным, как «участием в месседж-боксе и сценарии «Мечты».



Хазарадзе подчеркивает, что «бюджетные деньги не имеют никакого отношения к легитимности парламента»



По его словам, финансирование партии будет приостановлено, как только будут удовлетворены заявления о лишении мандатов. До тех пор деньги из госбюджета будут использоваться для «поддержки пострадавших и других лиц во время акции протеста, что мы уже делаем».



Здесь же он заявил, что укоряя другую политическую партию, нужно сказать, откуда сам финансируешься. Однако, по словам Мамуки Хазарадзе, во время частной встречи он не получил ответа на этот вопрос.



Лидер «Единства — Нацдвижения» Тина Бокучава поддержала Хазарадзе, одновременно призвав прекратить споры.



«Я полностью согласна с господином Мамукой в этой оценке и аргументации. Но в этот экзистенциально решающий момент для страны, из-за важности единства оппозиции, я больше не буду ничего писать», - заявила она через FB.



* Объем финансирования из бюджета прямо пропорционален результатам выборов, которые в оппозиции называют сфальсифицированными.



При этом, согласно действующему закону, финансирование из госбюджета не зависит от преодоления проходного барьера в 5%. Оно положено всем партиям, получившим не менее 1% голосов.



Соответственно, помимо пяти сил, преодолевших проходной барьер в 5%, деньги полагаются еще двум партиям – это «Альянс патриотов» и «Новый политический центр – Гирчи».



Закон определяет следующую формулу ежегодных отчислений: 15 лари за каждый голос в пределах первых 50 тысяч голосов (без учета пропорционально распределенных), и 5 лари за каждый последующий голос.

@NGnewsgeorgia





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