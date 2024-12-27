

ЕНД исключила из партии членов, поддержавших утверждение бюджета в Чхороцку

27.12.2024 19:33





Член «Единого национального движения» (ЕНД) Анна Цитлидзе заявила, что Ника Гварамия попытался отвлечь внимание от утверждённого в Зугдиди бюджета, представленного «Грузинской мечтой», используя «придуманную тему и пиар в стиле "мечтателей"».



ЕНД исключила из партии членов, поддержавших утверждение бюджета в Чхороцку.



Цитлидзе объяснила, что ЦИК направила всем партиям официальное письмо о финансировании. Некоторые партии ответили на него, а другие проигнорировали.



«Партийное финансирование зависит от того, войдёт ли в парламент половина избранных депутатов от списка, но не менее половины. Например, от ЕНД прошли 16 человек, и если хотя бы 8 из них не войдут, партия не получит финансирование. Прошёл месяц, партия не вошла, финансирования нет. У ЕНД список аннулирован, и партия отказалась от мандатов. Мы не планируем входить в парламент. Авторы этой спекуляции об этом прекрасно знают. Они также понимают, что говорить нам о "русских деньгах" с их стороны неудобно. По соображениям единства я не углубляюсь в это, но напомню, что зарплата в 88 000 в обедневшей стране — это немало. Можно также обсудить, кто называл нас "партией олигарха" и кто как финансировался на этих выборах. Не думаю, что развивать эту тему им выгодно», — написала Анна Цитлидзе на своей странице в Facebook.



Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе также обвинил некоторых оппозиционеров в использовании месседжбокса «Грузинской мечты».



«Зарплаты избранных от нашей партии депутатов заморожены. Что касается партийного финансирования, это бюджетные средства, и их выплата будет прекращена сразу же после удовлетворения наших заявлений об аннулировании мандатов. До тех пор эти средства мы направляем на поддержку пострадавших во время протестов и другие нужды, что мы и так делаем. Бюджетные средства не имеют никакой связи с легитимацией парламента», — написал Хазарадзе.



Как и Анна Цитлидзе, он задал вопросы о финансировании партии «Ахали».



«На приватной встрече я не получил ответа на этот вопрос. Я не хотел этой полемики, но если кто-то использует месседжбокс "мечтателей", пусть всё выяснится открыто. Кто есть кто и чью игру играет. А также, кому выгодно сейчас отвлекать внимание от американского давления на "Грузинскую мечту" и запутывать избирателей перед 29 декабря», — добавил Хазарадзе.



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