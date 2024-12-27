

Бердия Сичинава треагировал на критику в отношении принятия государственного финансирования

27.12.2024 19:33





Член партии «За Грузию» Бердия Сичинава в обширном посте отреагировал на критику в отношении принятия государственного финансирования:



Политическое финансирование не связано с приданием легитимности кому-либо или чему-либо. Если Кобахидзе и «Грузинской мечте» нужна легитимность (которой у них никогда не будет), пусть обратятся к Асаду, Мадуро или Лукашенко, а «оппозицию» представляют люди в костюме Санта-Клауса, как Мачарашвили.



Государственное финансирование — это не милость Иванишвили, которой в прошлом пользовались многие «оппозиционеры», а некоторые, по слухам, и сейчас довольны своим положением.



Эти деньги из бюджета принадлежат нашим избирателям, которые их заработали. Решать, как ими распоряжаться, может только народ. Партия несёт ответственность только перед ними. Это не зарплата или привилегия для кого-то в партии.



Мы единственная партия, за которой никогда не стояли олигархи, крупный капитал, скрытые лица, телевидение или грязные деньги. Мы прошли этот путь чистыми руками, несмотря на арестованные счета и постоянное давление со стороны режима.



Мы никому не обязаны, и никто никогда не сможет влиять на нашу политику. Наша сила в открытости и прозрачности, что гордит каждого нашего члена и делает нас сильнее в этой борьбе.





Сичинава также призвал задуматься о мотивах тех, кто использует подобные темы, чтобы отвлечь внимание от основных вопросов, поддерживая заявления Кобахидзе о легитимности.



Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что, принимая финансирование, три из четырёх оппозиционных партий признали результаты выборов:

«В феврале они могут войти в парламент раньше нас».



Оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер, не признают результатов выборов. Из них три партии (кроме команды Гахарии) подали заявления о снятии мандатов и аннулировании избирательных списков в ЦИК, что исключает возможность замещения мест депутатами. Однако «Грузинская мечта» не рассматривала вопрос аннулирования мандатов, что лишило бы партии бюджетного финансирования.



Эти изменения были внесены «Грузинской мечтой» в закон «О политических объединениях граждан» в ответ на бойкот выборов оппозицией после парламентских выборов 2020 года.



Согласно закону, государственный бюджет ежегодно выделяет средства для поддержки деятельности партий и развития партийной системы. Финансирование получают партии, набравшие на последних выборах в парламент не менее 1% голосов избирателей.



Размер финансирования зависит от количества голосов: за первые 50 000 голосов партия получает по 15 лари за каждый, а за последующие — по 5 лари.



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