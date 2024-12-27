

Президент ПА НАТО: Мы решили инициировать пересмотр приверженности Грузии нашим общим демократическим ценностям

27.12.2024 19:38





«Мы решили инициировать пересмотр приверженности Грузии нашим общим демократическим ценностям, который будет способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства», — заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло.



Как отметил Маркос Перестрелло, в течение нескольких недель грузинский народ демонстрировал свою непоколебимую приверженность демократической, европейской Грузии. .



«Политические лидеры Грузии должны, наконец, прислушаться и положить конец демократическому регрессу, который они спровоцировали. Наша Ассамблея последовательно поддерживает демократические, европейские и евроатлантические устремления Грузии. Мы продолжаем это делать. Именно поэтому мы решили инициировать пересмотр приверженности Грузии нашим общим демократическим ценностям, который будет способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства. В своем письме главе грузинской делегации Гиви Миканадзе я призвал его и других членов грузинской делегации использовать свое влияние, чтобы срочно вернуть Грузию на демократический путь», — отмечает Маркос Перестрелло.















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