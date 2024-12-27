|
|
|
Президент ПА НАТО: Мы решили инициировать пересмотр приверженности Грузии нашим общим демократическим ценностям
27.12.2024 19:38
«Мы решили инициировать пересмотр приверженности Грузии нашим общим демократическим ценностям, который будет способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства», — заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло.
Как отметил Маркос Перестрелло, в течение нескольких недель грузинский народ демонстрировал свою непоколебимую приверженность демократической, европейской Грузии. .
«Политические лидеры Грузии должны, наконец, прислушаться и положить конец демократическому регрессу, который они спровоцировали. Наша Ассамблея последовательно поддерживает демократические, европейские и евроатлантические устремления Грузии. Мы продолжаем это делать. Именно поэтому мы решили инициировать пересмотр приверженности Грузии нашим общим демократическим ценностям, который будет способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства. В своем письме главе грузинской делегации Гиви Миканадзе я призвал его и других членов грузинской делегации использовать свое влияние, чтобы срочно вернуть Грузию на демократический путь», — отмечает Маркос Перестрелло.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна