

Конгрессмен Уилсон: почему премьер Кобахидзе находился в Иране рядом с террористами?

27.12.2024 19:38





Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в соцсети Х задает вопрос: почему премьер Грузии Ираклий Кобахидзе находился в Иране с лидерами ХАМАС, Корпуса стражей исламской революции и «Хезболла» — «террористами», которые, по его словам, несколько месяцев назад замышляли убийство Дональда Трампа и «ежедневно призывают к смерти Америки».



«Почему грузин Ираклий Кобахидзе находился («hanging out», «зависал» — ред.) с лидерами КСИР (Корпус стражей исламской революции — ред.), «Хезболлы» и ХАМАС в Иране всего несколько месяцев назад? Те же террористы активно замышляли убийство Дональда Трампа и ежедневно призывают к смерти Америки. Мы все видим. Америку не обмануть», — пишет конгрессмен.



Уилсон опубликовал фотографию, где летом 2024 года Ираклий Кобахидзе принял участие в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.



Отметим, 26 декабря конгрессмен-республиканец Джо Уилсон опубликовал три твитта, посвященных вопросу Грузии. Он назвал Бидзину Иванишвили «коррумпированным», «любителем Китая и Ирана» и «ненавистником Америки», который пытается превратить Грузию из демократии в диктатуру. В таком случае он предлагает «сократить» финансирование для Грузии.



Уилсон пригрозил олигарху санкциями от администрации Трампа.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал активность Джо Уилсона, заявив, что политика-республиканца «активизировали» для того, чтобы у кого-то возникло восприятие о том, что в условиях Трампа проблемы в отношениях Тбилиси и Вашингтона продолжатся.



Источник: СОВА

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