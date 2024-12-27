

Президент Грузии призвала Запад решительнее противостоять «новой реальности»

27.12.2024 19:39





Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что Запад должен решительнее противостоять «новой реальности», в которой РФ пытается захватить власть в демократических странах, которые или являются частью ЕС или связаны с ним статусом кандидата или иным образом.



«Они пытаются захватить власть в этих странах с помощью выборов. Это произошло в Румынии, хотя там этот результат был отменен, потому что у них все еще есть Конституционный суд, которого у нас больше нет», — отметила она.



Глава государства подчеркнула, что в Грузии только она является легитимным государственным институтом.



«Все остальные находятся в руках правящей партии, и не просто под общим контролем или на какой-либо должности, а полностью в их руках», — заявила президент.



Зурабишвили также призвала Запад решить вопрос — стоит ли с учетом этой реальности придерживаться «осторожного подхода» или прямо и четко заявить, что парламентские выборы в Грузии были проиграны «Грузинской мечтой» и что они были нелегитимны.



Кроме того, Зурабишвили недовольна тем, что отчеты наблюдательских миссий по итогам выборов «не дают политического результата».



«Им (западным лидерам — ред.) следует подумать, будут ли они по-прежнему использовать наблюдательские миссии, которые очень важны. Например, миссия ОБСЕ/БДИПЧ, которая опубликовала свое заключение после Совета Европы. Почему? Вывод напрашивается сам собой, но он не дает политического результата.



Отчет IRI и Республиканского института еще более ясен, но они также не имеют права определять политический исход.



Политические последствия должны определяться правительствами, но по какой-то причине они до сих пор не пришли к решению воспринимать эту войну как войну, а не как осторожное отношение к тому, объявлять ли выборы легитимными или нелегитимными», — заявила президент Грузии в интервью The Rest Is Politics.



Напомним, 14 декабря 2024 года коллегия выборщиков в парламенте Грузии избрала на должность шестого президента экс-футболиста, который не имеет диплома о высшем образовании, Михаила Кавелашвили. Его инаугурация состоится 29 декабря в парламенте Грузии, также согласно Конституции страны. У президента Саломе Зурабишвили срок полномочий завершился 16 декабря, а 29 декабря она должна будет покинуть резиденцию президента Грузии — Дворец Орбелиани на улице Атонели.



Однако часть оппозиции призывает ее «закрепиться» в здании и не покидать его, поскольку сама Зурабишвили и оппоненты власти считают ее единственно легитимным государственным институтом Грузии, не признавая результаты парламентских выборов 26 октября, в которых, согласно данным ЦИК страны, победу одержала партия олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».



Добавим также, что 26 декабря ЦИК Грузии распространил заявление, где говорится, что по итогам парламентских выборов финансирование получат 6 политических объединений. От финансирования отказалась только коалиция «За перемены» (Гварамия-Мелия-Джапаридзе-Хоштария). ЦИК подчеркивает, что согласно законодательству, от финансирования, полученного по итогам парламентских выборов, партии могли отказаться до 18 часов 26 декабря.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что таким образом три оппозиционные партии из 4-х, которые преодолели избирательный барьер, но отказываются входить в парламент, не зафиксировав свой отказ в финансировании до указанного ЦИК времени, таким образом «признали легитимность» парламентских выборов 26 октября 2024 года.





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