

– Зурабишвили: Что бы со мной ни случилось, это только консолидирует народ

27.12.2024 19:39





Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, избрание и инаугурация Михаила Кавелашвили незаконны, поэтому она останется президентом.



В интервью The Rest Is Politics Зурабишвили не ответила на вопрос о планах на период полсле 29 декабря, но заявила, что остается легитимным президентом.



«Эти выборы и инаугурация президента незаконны. Поэтому я остаюсь президентом и продолжаю свою работу. Это то, что должен знать каждый. Подробности будут объявлены в воскресенье», — сказала Зурабишвили.



В интервью она также указала, что решения «Грузинской мечты», включая отклонение внешнеполитического курса в сторону России, связаны с влиянием Бидзины Иванишвили.



«За последние два-три года мы наблюдаем невиданный ранее сдвиг в сторону России. Даже Шеварднадзе так не приспосабливался к России так, как «Грузинская мечта», — сказала Зурабишвили.



Здесь же Зурабишвили сказала, что Ираклий Кобахидзе подотчетен Иванишвили, а последний принимает решения единолично. При этом, она отметила, что конкретный формат взаимодействия правительства «Мечты» с Россией ей не известен.



Президент указала, что не знает, есть ли у ГМ прямая связь с Путиным, «получают ли они указания напрямую» или иначе, но общество наблюдает конкретную картину.



«Объективная картина такова, что де-факто премьер-министр Кобахидзе едет на похороны террориста в Иран. Эти люди каждый день ездят в Венгрию и чувствуют себя очень близкими к ней. Они также собираются в Китай и передали [Пекину] или передача еще в процессе, некоторые очень важные стратегические объекты. Какие-то (договоры) были подписаны, какие-то нет. Мы не знаем наверняка, потому что это не очень прозрачно. Но основные стратегические объекты Грузии — порт Анаклия и второй аэропорт — находятся на стадии рассмотрения с китайцами, которые участвуют в проекте центральной автомагистрали», — сказала Зурабишвили.



По мнению Зурабишвили, даже если ее арестуют, протест грузинского населения не прекратится.



«Люди не собираются признавать, что они украли у них европейское будущее. Что бы со мной ни случилось, в какой-то степени это только консолидирует людей на улице», — добавила Зурабишвили.



Ведущие программы задали Зурабишвили вопрос о министре иностранных дел России Сергее Лаврове и попросили ее сравнить отношение Путина к Ларову и Иванишвили.



«Лавров, когда я его знала и много раз об этом говорила, был профессионалом очень высокого уровня. Некоторые меня за это критиковали и говорили, что это пророссийская позиция. Ничего пророссийского в этом нет. Он был хорошо подготовленным профессионалом, как и многие российские дипломаты. Но, конечно, он был исполнителем того решения, которое приняли Путин или Медведев. У него не было автономии, я ее видела, и, конечно, не вижу сегодня. Я думаю, что у Иванишвили есть определенная степень автономии. Он пытается угодить Путину, но я бы не сказала, сам он сам не боится поддержки Путина… Насколько надежна эта поддержка, если он видит то, что произошло с Асадом.<...>К тому же он (Иванишвили) долгое время жил в России и знает, как Путин относится к тем, кто ему больше не нужен», — добавила Саломе Зурабишвили.





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