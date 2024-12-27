

США вводят финансовые санкции против Иванишвили – журналист FOX News

27.12.2024 19:40





Журналист FOX News Нана Саджая пишет, что решение о введении США финансовых санкций против Бидзины Иванишвили уже принято и будет опубликовано в ближайшее время (в 11:00 по Вашингтону, 20:00 по Тбилиси).



«Под руководством Иванишвили «Грузинская мечта» продвигает интересы Кремля, подрывая евроатлантический курс Грузии – что прямо противоречит тому, что было задумано грузинским народом и грузинской Конституцией. В результате этого действия все имущество данного лица, находящееся на территории Соединенных Штатов или в собственности либо управлении американских граждан, будет заблокировано (т.е. заморожено) и должно быть сообщено в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США», – сказано в документе, который попал в распоряжении Саджая.



Решение связано с действиями Иванишвили – в интересах или от имени, прямо или косвенно, Российской Федерации, сказано в документе.



Лидеры «Грузинской мечты» ранее заявляли, что Иванишвили избегает встреч с американскими политиками и бюрократами, находящимися под влиянием «Глобальной партии войны», из-за финансового шантажа. В партии называли «неформальными санкциями» блокировку $2 млрд Иванишвили в банке Credit Suisse.



В октябре текущего года, в интервью телекомпании «Имеди» Иванишвили заявил о позитивном исходе судебного процесса в Сингапуре, после чего, по словам миллиардера, препятствия для его встреч с западными политиками были сняты. С тех пор он, в частности, разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Неизвестно, какая часть состояния миллиардера все еще находится на Западе. Ранее сообщалось, к примеру, что он вывез принадлежащие ему произведения искусства из Лондона и Нью-Йорка.



По информации Bloomberg, состояние Иванишвили за последний год увеличилось на 1 млрд долларов и составляет 7.6 млрд долларов.





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