

Мэрия Тбилиси планирует уволить тех сотрудников, которые выразили несогласие с приостановкой процесса интеграции в Евросоюз,

27.12.2024 19:45





Сотрудник мэрии Тбилиси, который связался с Publika на условиях анонимности, сообщает, что мэрия планирует уволить тех сотрудников, которые распространили заявление и выразили несогласие с приостановкой процесса интеграции в Евросоюз, инициированного "Грузинской мечтой".



"Сотрудникам было сообщено, что они должны отозвать свои подписи под заявлением, и только в этом случае их контракт будет продлен” – говорит источник.



Источник также рассказывает о руководителе одного из городских служб, которому поручили уволить подписавших заявление сотрудников, и он в ответ покинул свой пост.



Информацию источника "Publika" подтверждает Гига Сопромадзе, теперь уже бывший сотрудник городской службы здравоохранения и социального обслуживания мэрии, который сам был подписантом заявления в поддержку европейского курса и был уволен из мэрии вчера.



Он также подтверждает, что давление оказывается и на других подписантов, и некоторых уже вынудили отозвать свои подписи.



В подтверждение его слов он указывает на документ со списком подписантов, где изначально было около 240 подписей, а теперь осталось 203.



Текст совместного заявления, которое сотрудники мэрии распространили после того, как премьер "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе сделал заявление о прекращении европейской интеграции Грузии, ТУТ.



Publika связалась с пресс-службой мэрии Тбилиси, где им ответили, что они не подтверждают данную информацию.





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