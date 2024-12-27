

Львенку, которого дзюдоист Бекаури передал в Тбилисский зоопарк, потребовалась капельница

27.12.2024 19:46





Об этом в фейсбуке сообщила пользовательница Цира Гвасалиа. Она рассказала, что 27 декабря побывала в зоопарке, где ей сообщили, что ночью маленькому льву стало плохо, и ему поставили капельницу.



Детали. По словам Циры Гвасалии, за зверем ухаживает ветеринар Сандро Багателия. Львенку также делают массаж живота, чтобы облегчить запор. Манипуляции зверю проводят в кабинете директора зоопарка, так как новая ветеринарная клиника для зверинца только строится у Тбилисского моря, написала Цира Гвасалиа.



По ее информации директор зоопарка, Зураб Гуриелидзе, рассказал, что если бы львенка, не привезли в зоопарк, он бы мог умереть.



Тбилисский зоопарк получил разрешение от Департамента экологического надзора на содержание животного, и теперь он останется там.



Контекст. Видео со львенком, которого он катает в машине, дзюдоист Лаша Бекаури опубликовал в инстаграме 24 декабря. Откуда у спортсмена появился львенок, неизвестно. Ролик набрал более 300 тысяч реакций. Действия Бекаури возмутили многих.



26 декабря дзюдоист сообщил в соцсетях, что передал льва в зоопарк.







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