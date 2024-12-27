|
|
|
Львенку, которого дзюдоист Бекаури передал в Тбилисский зоопарк, потребовалась капельница
27.12.2024 19:46
Об этом в фейсбуке сообщила пользовательница Цира Гвасалиа. Она рассказала, что 27 декабря побывала в зоопарке, где ей сообщили, что ночью маленькому льву стало плохо, и ему поставили капельницу.
Детали. По словам Циры Гвасалии, за зверем ухаживает ветеринар Сандро Багателия. Львенку также делают массаж живота, чтобы облегчить запор. Манипуляции зверю проводят в кабинете директора зоопарка, так как новая ветеринарная клиника для зверинца только строится у Тбилисского моря, написала Цира Гвасалиа.
По ее информации директор зоопарка, Зураб Гуриелидзе, рассказал, что если бы львенка, не привезли в зоопарк, он бы мог умереть.
Тбилисский зоопарк получил разрешение от Департамента экологического надзора на содержание животного, и теперь он останется там.
Контекст. Видео со львенком, которого он катает в машине, дзюдоист Лаша Бекаури опубликовал в инстаграме 24 декабря. Откуда у спортсмена появился львенок, неизвестно. Ролик набрал более 300 тысяч реакций. Действия Бекаури возмутили многих.
26 декабря дзюдоист сообщил в соцсетях, что передал льва в зоопарк.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна