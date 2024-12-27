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США сегодня планируют объявить о финансовых санкциях против Бидзины Иванишвили
27.12.2024 19:46
США сегодня планируют объявить о финансовых санкциях против миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Об этом сообщает продюсер Fox News Нана Каджая со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Каджая приводит выдержки из заявления, которое, по ее словам, уже согласовано. В нем причиной введения санкций называется «продвижение интересов Кремля» и препятствование евроатлантической интеграции Грузии, вопреки воле народа и конституции страны.
Предполагается, что санкции будут включать как визовые ограничения, так и заморозку активов или ограничение финансовых операций как напрямую с Иванишвили, так и с аффилированными с ним с компаниями.
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