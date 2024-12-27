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Джо Уилсон: Почему Ираклий Кобахидзе несколько месяцев назад стоял рядом с лидерами Ирана, Хезболлы и ХАМАСа


27.12.2024   19:48


Председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон опубликовал новое сообщение в социальной сети "X", вызвавшее широкое обсуждение:

"Почему Ираклий Кобахидзе несколько месяцев назад стоял рядом с лидерами Ирана, Хезболлы и ХАМАСа?

Те же самые террористы активно планировали убийство Дональда Трампа и ежедневно выкрикивают:
"Смерть Америке!“.

Мы все это наблюдаем и США не провести (не обмануть)".

Этот комментарий представляет собой прямое обвинение в адрес лидера партии "Грузинская мечта".

Уилсон напрямую подчеркивает предполагаемые связи грузинского политика с радикальными и террористическими группировками, которые открыто противостоят интересам США.

Твит уже вызвал немалый резонанс в Грузии.

- "Считаем заявление очередным примером растущей критики в адрес грузинского руководства за его внешнеполитическую ориентацию.
[ ... ]

Пора требовать официальных разъяснений и подтверждения обвинений", - пишут некоторые [даже провластные] граждане в своих соц.сетях.


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