

Джо Уилсон: Почему Ираклий Кобахидзе несколько месяцев назад стоял рядом с лидерами Ирана, Хезболлы и ХАМАСа

27.12.2024 19:48





Председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон опубликовал новое сообщение в социальной сети "X", вызвавшее широкое обсуждение:



"Почему Ираклий Кобахидзе несколько месяцев назад стоял рядом с лидерами Ирана, Хезболлы и ХАМАСа?



Те же самые террористы активно планировали убийство Дональда Трампа и ежедневно выкрикивают:

"Смерть Америке!“.



Мы все это наблюдаем и США не провести (не обмануть)".



Этот комментарий представляет собой прямое обвинение в адрес лидера партии "Грузинская мечта".



Уилсон напрямую подчеркивает предполагаемые связи грузинского политика с радикальными и террористическими группировками, которые открыто противостоят интересам США.



Твит уже вызвал немалый резонанс в Грузии.



- "Считаем заявление очередным примером растущей критики в адрес грузинского руководства за его внешнеполитическую ориентацию.

[ ... ]



Пора требовать официальных разъяснений и подтверждения обвинений", - пишут некоторые [даже провластные] граждане в своих соц.сетях.



Нетгазета

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