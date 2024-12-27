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Джо Уилсон: Почему Ираклий Кобахидзе несколько месяцев назад стоял рядом с лидерами Ирана, Хезболлы и ХАМАСа
27.12.2024 19:48
Председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон опубликовал новое сообщение в социальной сети "X", вызвавшее широкое обсуждение:
"Почему Ираклий Кобахидзе несколько месяцев назад стоял рядом с лидерами Ирана, Хезболлы и ХАМАСа?
Те же самые террористы активно планировали убийство Дональда Трампа и ежедневно выкрикивают:
"Смерть Америке!“.
Мы все это наблюдаем и США не провести (не обмануть)".
Этот комментарий представляет собой прямое обвинение в адрес лидера партии "Грузинская мечта".
Уилсон напрямую подчеркивает предполагаемые связи грузинского политика с радикальными и террористическими группировками, которые открыто противостоят интересам США.
Твит уже вызвал немалый резонанс в Грузии.
- "Считаем заявление очередным примером растущей критики в адрес грузинского руководства за его внешнеполитическую ориентацию.
[ ... ]
Пора требовать официальных разъяснений и подтверждения обвинений", - пишут некоторые [даже провластные] граждане в своих соц.сетях.
Нетгазета
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