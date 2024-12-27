

Глава правительства АР Аджария перевел своих детей из государственной школы в американскую

27.12.2024 20:05





Председатель правительства Автономной республики Аджария Торнике Рижвадзе, перевел обоих детей из батумской государственной школы №8 в частную грузино-американскую школу «Прогресс».



Первым данную информацию распространило издание The Ajara Times, позже администрация школы подтвердила эту информацию изданию «Batumelebi».



По данным школы, перевод детей Рижвадзе в частную школу произошел недавно.



Годовая оплата за обучение в указанной грузино-американской школе за период с 2025 по 2026 год, составляет 8,500 лари.



Жена Торнике Рижвадзе является учителем английского языка, она также преподавала в батумской государственной школе №8.



Напомним, сын Ираклия Гарибашвили учится в американском университете, между тем сам Гарибашвили часто заявляет, что в западных странах процветает «пропаганда ЛГБТ».



Мэр Тбилиси Каха Каладзе, известный оскорбительными высказываниями в адрес ЕС, также предпочел для своего сына французскую школу. В этой же школе учится дочь Теи Цулукиани.



Следует отметить, что дети грузинских высокопоставленных чиновников крайне редко получают образование в государственных школах.



В течение последних нескольких лет родители, учителя и активисты гражданского общества требуют улучшения инфраструктуры государственных школ и введения бесплатного школьного питания, поскольку факты и исследования показывают, что дети в государственных школах испытывают голод.



Несмотря на предвыборные обещания, «Грузинская мечта» не ввела бесплатное школьное питание, ссылаясь на отсутствие соответствующей инфраструктуры и нехватку средств в бюджете. Однако при этом «Мечта» не жалеет средств на спортсменов и группы, открыто поддерживающие ее антизападную и пророссийскую политику.



Несмотря на антизападную риторику, высокопоставленные чиновники «Мечты» не отказываются от западной системы образования.





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