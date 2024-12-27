

США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили

27.12.2024 20:08





Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против основателя и почетного председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили. Решение опубликовано на сайте Минфина США.



Его имя появилось в списке OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) в 20:00 по тбилисскому времени.



Согласно списку OFAC, санкции против Иванишвили являются частью пакета санкций, введённых против России.



Лидеры «Грузинской мечты» заявляли, что Иванишвили избегает встреч с американскими политиками и бюрократами, находящимися под влиянием «Глобальной партии войны», из-за финансового шантажа. В партии называли «неформальными санкциями» блокировку $2 млрд Иванишвили в банке Credit Suisse.



В октябре текущего года в интервью телекомпании «Имеди» Иванишвили заявил о позитивном исходе судебного процесса в Сингапуре, после чего, по словам миллиардера, препятствия для его встреч с западными политиками были сняты. С тех пор он, в частности, разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Неизвестно, какая часть состояния миллиардера все еще находится на Западе. Ранее сообщалось, к примеру, что он вывез принадлежащие ему произведения искусства из Лондона и Нью-Йорка.



По информации Bloomberg, состояние Иванишвили за последний год увеличилось на $1 млрд и составляет $7,6 млрд.





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