

Энтони Блинкен: Действия Иванишвили и «Грузинской мечты» подорвали демократические институты

27.12.2024 20:44





Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил финансовые санкции США в отношении неформального правителя Грузии, российского олигарха Бидзины Иванишвили.



"Соединенные Штаты вносят в санкционный список основателя и почетного председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзину Григорис Дзе (Григорьевич - ред.) Иванишвили за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации. Действия Иванишвили и «Грузинской мечты» подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. Более того, они подорвали евроатлантическое будущее Грузии, будущее, которого грузинский народ желает в подавляющем большинстве и которое предписывает грузинская конституция. В результате Грузия стала уязвимой для России, которая продолжает оккупировать более 20 процентов территории Грузии.



Мы решительно осуждаем действия «Грузинской мечты» под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и жестокие репрессии в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ, активистов по правам человека и оппозиционеров. Соединенные Штаты привержены делу привлечения к ответственности тех, кто подрывает демократию и права человека в Грузии.



Иванишвили вносится в санкционный список в соответствии с разделом 1(a)(ii)(C) Указа президента 14024 за то, что он несет ответственность за действия или политику, которые подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации, или является их соучастником, или прямо или косвенно участвовал или пытался участвовать в них", - заявил Блинкен.





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