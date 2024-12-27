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Джо Уилсон: «Грузии нужны свободные и справедливые выборы немедленно»
27.12.2024 20:56
Председатель Хельсинкской комиссии США, автор MEGOBARI Act, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон прокомментировал введение Вашингтоном финансовых санкций против основателя и почетного председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили. Ранее политик неоднократно призывал правительство США принять такое решение.
«Я приветствую санкции против будущего диктатора Бидзины Иванишвили. Я призывал к этому в 2020 году вместе с «Комитетом республиканских исследований». Иванишвили ненавидит Америку и любит Китай и Иран. Он планирует уничтожить грузинский суверенитет и демократию. Грузии нужны свободные и справедливые выборы немедленно», – написал он в соцсети X.
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