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Кобахидзе: Сегодняшнее санкции – награда Бидзине Иванишвили и Грузии за спасение этой страны
27.12.2024 21:58
«Единственное, что нам интересно, это национальные интересы нашей страны, именно так мы действуем уже три года, и именно благодаря этому Грузия не в том состоянии, в котором сегодня находится Украина», — заявил журналистам говорящая голова олигарха Иванишвили Ираклий Кобахидзе.
По словам Ираклия Кобахидзе, в Украине дважды менялась власть извне.
«Силы, которые это сделали, не взяли на себя ответственность за судьбу Украины, а наоборот, за эти годы, за последние три года, и более того, за 10 лет, начиная с 2013 года, они обрекли Украину на уничтожение. Такова реальная ситуация. Грузия спасла себя. Сегодняшнее решение, о котором было объявлено, является наградой Бидзине Иванишвили и наградой Грузии за спасение этой страны», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Министерство финансов США ввело финансовые санкции в отношении Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя «Грузинской мечты».
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