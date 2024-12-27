

Кобахидзе: Сегодняшнее санкции – награда Бидзине Иванишвили и Грузии за спасение этой страны

27.12.2024 21:58





«Единственное, что нам интересно, это национальные интересы нашей страны, именно так мы действуем уже три года, и именно благодаря этому Грузия не в том состоянии, в котором сегодня находится Украина», — заявил журналистам говорящая голова олигарха Иванишвили Ираклий Кобахидзе.



По словам Ираклия Кобахидзе, в Украине дважды менялась власть извне.



«Силы, которые это сделали, не взяли на себя ответственность за судьбу Украины, а наоборот, за эти годы, за последние три года, и более того, за 10 лет, начиная с 2013 года, они обрекли Украину на уничтожение. Такова реальная ситуация. Грузия спасла себя. Сегодняшнее решение, о котором было объявлено, является наградой Бидзине Иванишвили и наградой Грузии за спасение этой страны», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Министерство финансов США ввело финансовые санкции в отношении Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя «Грузинской мечты».







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